Службова недбалість зі збитками в 3,7 млн грн – на Сумщині судитимуть директора державного підприємства Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з директорів державного підприємства Сумщини Національної академії аграрних наук України, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки в розмірі майже 3,7 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, упродовж 2018-2019 років директор підприємства реалізовував сільськогосподарську продукцію власного виробництва за заниженими цінами, що завдало істотної шкоди державним інтересам у вигляді втрати можливості отримання державним підприємством доходів на загальну суму 3 млн 698 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Слідчого управління головного управління Нацполіції за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура