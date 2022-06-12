Службова недбалість зі збитками в 3,7 млн грн – на Сумщині судитимуть директора державного підприємства

За даними слідства, упродовж 2018-2019 років директор підприємства реалізовував сільськогосподарську продукцію власного виробництва за заниженими цінами, що завдало істотної шкоди державним інтересам у вигляді втрати можливості отримання державним підприємством доходів на загальну суму 3 млн 698 тис. грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Слідчого управління головного управління Нацполіції за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Сумська обласна прокуратура