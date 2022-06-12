Сумські поліцейські розшукують шахраїв, які ошукали довірливу жінку на 43 000 гривень У Краснопіллі жінка під час переходу на невідоме посилання в Інтернеті, втратила зі свого банківського рахунку сорок три тисячі гривень. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють особу зловмисника.

За допомогою до поліції звернулась 44-річна місцева жителька та повідомила, що з її рахунку зникли грошові кошти. Правоохоронці встановили, що на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про благодійну допомогу. Зацікавивши даною інформацією жінка перейшла за посиланням та ввела персональні дані свої банківської картки.

Через деякий час потерпіла помітила що з її банківського рахунку зникли грошові кошти в сумі 43 000 гривень.

У поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення особи зловмисника та його місцезнаходження.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян з проханням недовіряти інформації, яка надходить на телефон від невідомих людей. Якщо вам телефонують з банку та просять назвати коди з СМС-повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій - не погоджуйтесь. Усі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі!

Відділ комунікації поліції Сумської області