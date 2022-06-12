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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумчанин оформив хет-трик у матчі збірної України з футзалу

21 червня сумчанин Олександр Сметененко взяв участь у матчі збірної України. Збірна серед спортсменів до 19 років у Поречі (Хорватія) стартувала на турнірі "Futsal Week".

Надрезультативний перший тайм допоміг підопічним Віталія Одегова очолити турнірну таблицю групи В.

Дебютний досвід протистояння з гренландською збірною ознаменувався напрочуд вдалими стартовими вісьмома хвилинами. Впродовж них Малиновський, двічі Калашник, Британ, сумчанин Сметаненко, Скибчик та Семенченко вражали ворота суперників.

Під кінець тайму другий квартет «синьо-жовтих» забив ще двічі. Сметаненко оформив дубль, а також гол на свій рахунок записав Лутай.

Після перерви тренерський штаб українців дав змогу пограти усім гравцям й провів ротацію як на позиції воротаря, так і в четвірках.

Зрештою, й представники Північної Америки почали себе почувати трохи впевненіше та більш вдало працювали в обороні.

Тож, друга половина ознаменувалася бойовою нічиєю. Сметаненко оформив хет-трик, а на останніх хвилинах гостям вдалося забити гол престижу.

Як підсумок – 10:1. Сьогодні на команду Віталія Одегова очікує зустріч з японськими однолітками. Початок о 22:00.

Україна – Гренландія – 10:1 (9:Innocent

Голи у складі збірної України: Малиновський (1), Калашник (2, 5), Британ (4), Сметаненко (6, 18, 33), Скибчик (8 ), Семенченко (8 ), Лутай (19)

Склад збірної України: Микола Хомяк (Дмитро Дяченко, 21) – Давид Калашник, Дмитро Скибчик, Максим Малиновський, Ростислав Семенченко – Андрій Ткачук, Олександр Сметаненко, Андрій Британ, Сава Лутай – Ярослав Квасній, Олександр Дичук (к), Владислав Сизик, Дмитро Рибіцький.

АФУ

Спорт
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