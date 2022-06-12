У Середина-Буді нетверезий водій та його пасажир намагалися відкупитися від відповідальності за 50 літрів бензину Працівники відділення поліції №1 (м. Середина – Буда) задокументували факти надання неправомірної вигоди співробітникам сектору реагування патрульної поліції.

Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння, жителі одного з сіл на Серединобудщині пропонували 50 літрів бензину та інші матеріальні блага.

Під час патрулювання місцевості, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль ВАЗ 21154, у якого було пошкоджене лобове скло. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель одного з сіл на Серединобудщині. У ході спілкування з водієм правоохоронці помітили, що той перебуває з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального технічного засобу, який показав 1,16 проміле алкоголю в крові, при нормі – 0,2. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, керманич запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 50 літрів бензину та обіцяв інші матеріальні блага. Цю спробу зафіксували нагрудні камери правоохоронців.

Крім того, 35-річний пасажир вказаного автомобіля також запропонував співробітникам СРПП неправомірну вигоду в цьому ж розмірі за непритягнення його товариша до адміністративної відповідальності.

На місце була викликана слідчо-оперативна група поліції, яка задокументувала цей факт.

За даним фактом у поліції відкриті кримінальні провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України. Також поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» КУпАП України.

Шосткинське районне управління поліції