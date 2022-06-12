Тростянецький суд відправив чоловіка на рік у в'язницю за мародерство Тростянецьким районним судом Сумської області 13 червня 2022 року оголошено вирок 49-річному жителю міста Тростянець, який під час окупації міста 06 березня 2022 року проник до магазину «Ельбрус», де викрав дві велосипедні покришки. Унаслідок крадіжки власниці товару завдано матеріальну шкоду у сумі 552 грн.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, та пояснив, що він 06 березня 2022 року під час окупації міста, проходячи повз магазин запчастин, у якому були розбиті двері, вирішив туди зайти, та побачивши там дві велосипедні покришки викрав останні. Викрадене майно приніс додому та зберігав у сараї. А коли наприкінці квітня 2022 року до нього прийшла власниця магазину з працівниками поліції, які повідомили про те, що на відеозаписі у приміщенні магазину зафіксовано викрадення ним велосипедних покришок з магазину, він добровільно їх видав, пише Тростянець.інфо.

Суд, дослідивши подані прокурором докази, визнав винним чоловіка у пред’явленому обвинуваченні за частиною 3 статті 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням в інше приміщення).

Ураховуючи те, що обвинувачений вчинив тяжкий умисний злочин, однак щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, добровільно повернув викрадене майно, та з огляду на позицію потерпілої сторони, суд призначив місцевому жителю покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Тростянецький районний суд Сумської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з моменту його проголошення.