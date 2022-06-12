На Сумщині рашисти денацифікували корів Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. Під час ворожого обстрілу в Ободах на Білопільщині постраждали корови селян. Господарям довелося самим дорізати свою худобу.

Ніна Кучма: "А це моя нацистка "Черешня", яка попала під обстріл. Довелося дорізать..."

20 червня близько 18 години на околиці села Ободи «прилетіло» від окупантів. Місцеві жителі розповіли, що на щастя ніхто з людей не постраждав, однак осколками посікло корів, що паслися, пише Білопілля.сіті.

"Ми вже раніше чули такі звуки: спочатку "свистить", а тоді вибухає. По звуку вибухів зрозуміли, що це зовсім неподалік села. Після обстрілу вийшли, подивились на хати, на городи, на сусідні приміщення, наче все ціле. Почали телефонувати один одному: чи всі живі, чи ніхто не постраждав", – розповідає місцева мешканка.

Виявляється, окупанти таки наробили шкоди селянам. Снаряд прилетів на околиці села, де якраз паслася худоба. Корови для багатьох мешканців Ободів були годувальницями.

Під час обстрілу пастухи поховались, ніхто не постраждав, а от корів поранило, розповідають місцеві.

"Гнали додому, вони так ревіли, як люди, кров з них текла по дорозі. Так було жаль, що сльози навертались. Господарі шоковані, скільки ту корову годували, все-таки в селі, де нічого купити й молоко, і інші продукти мали", – говорить мешканка села Світлана.

Пані Ніна засмучена, бо її корова дуже сильно постраждала. Господарям довелося її самим дорізати.

"Наша Черешня найбільше постраждала. Їй скільки осколків дісталось, що і додому не дійшла, впала на краю села, на дорозі. Ми її сім років тримали: і онукам молоко, інша домашня продукція. Щось і здавали, якусь копійку мали. А тепер дорізали і що робити", – каже пані Ніна.

Зранку ще одні господарі дорізали свою поранену худобу, інших тварин селяни лікують.