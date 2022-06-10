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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 22:33707

Рашисти атакували Сумщину дронами-камікадзе: 4 людей поранено

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00 21 червня 2022.

Ворог продовжує гатити по  Краснопільській громаді.

Сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї.

Усього 42 прильоти по території громади.

росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада.

Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами.

На щастя та на диво ніхто з людей під час обстрілів не постраждав.

Але ще сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади.

Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка.

Фото - результати обстрілів Краснопільської громади.

Фото
Общество
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