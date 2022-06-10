У Сумах поліцейські викрили чергових наркокур’єрів Сьогодні працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми, у ході оперативно-профілактичного відпрацювання обласного центру, викрили двох осіб, які займались збутом психотропних речовин безконтактним шляхом через месенджер «Telegram».

У ході перевірки встановлено, що 26-річна дівчина та 19-ти річний хлопець є кур’єрами Інтернет-магазину, через який здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання фігурантів провадження, поліцейські виявили близько 100 грамів психотропної речовини PVP, 40 грамів амфетаміну, близько 5 грамів наркотичного засобу канабіс та пристрій для його вживання. Загальна кількість розфасованих закладок склала 146 згортків. Все виявлене вилучено та направлено на експертизу.

Наразі дівчину вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції відкрите кримінальне провадження ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області