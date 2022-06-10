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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Вбивство жінки військовими РФ у Сумах – правоохоронці збирають докази

Обставини загибелі жінки, яку застрелили російські військові наприкінці лютого на околиці Сум, нині документують правоохоронці. Тоді родина з трьома дітьми намагалася виїхати з міста, оточеного російськими військовими. В районі аеропорту їх автомобіль обстріляли солдати РФ.

Володимир Кузьменко – службовець. Коли 24 лютого російські військові проїхалися колоною через Суми, разом з товаришами взяв до рук зброю і пішов на блокпост територіальної оборони на в’їзді в місто з боку аеропорту. Чоловік пригадує події 27 лютого. пише Суспільне.

"Того вечора я побачив, як на великій швидкості, з боку "Аеропорту", несеться сіра іномарка, вона різко загальмувала, вдарилася переднім колесом об бордюр, з неї вискочив чоловік і почав щось кричати – кликати на допомогу. Видно було, що це іноземець – мова була не розбірлива, але він кричав і був такий розпач в його голосі", – розповідає Володимир Кузьменко, доброволець.

Він показує місце, де зупинилося обстріляне авто.

"Підбігли до цієї машини, бійці територіальної оборони, які тут знаходилися, намагалися надати допомогу жінці, але вона була поранена, там було дуже важке поранення в голову. Не відомо, чи вона була мертва, чи померла в нас на очах, але крові було багато в неї на одязі, на шиї, на обличчі", – каже Володимир Кузьменко, доброволець.

Крім чоловіка та жінки, говорить Володимир, в машині було троє дітей: дівчинка п'яти років, хлопчик близько трьох років та немовля. Дітей бійці взяли на руки і понесли до найближчої багатоповерхівки. Їх зустріла місцева мешканка Лідія Авраменко.

"Привезли нам яйця – гуманітарку. Іду і раптом бачу: іде військовий і несе дівчинку на руках і веде хлопчика. Я зразу глянула, що в крові. І я кажу: ви поранені? Я кажу, побігли до мене. Я думала, що треба швидку викликати. Прибігли сюди, у ванну – мити, вмивати дівчинку, швиденько розділи їх, помили хлопчика і дівчинку, я іще спитала: а двері чого не закрили? "- Зараз іще там ідуть". І принесли 5 чи 3 місяці дитинці", – пригадує Лідія Авраменко, сумчанка.

Пані Лідія говорить, що має двох онучок. Тому дала дівчинці і хлопчику, яких принесли військові, їхні іграшки, щоб відвернути увагу дітей від трагедії. Військові пішли шукати рідних родини.

"Якось недовго це все відбувалось, прийшла тітка їхня, чи я не знаю – жінка з дівчинкою дорослою, зайшли, привіталися: де наші діти? А дітки бігають і хлопчик каже: а де мама, де мама? А дівчинка: а мама померла", – каже Лідія Авраменко, сумчанка.

За словами речниці обласної прокуратури Наталі Науменко загиблій жінці було 29 років.

"З початку збройної агресії Російської Федерації проти України на території Сумської області загинуло 138 цивільних осіб. Якщо наголосити, що ця цифра є попередньою, оскільки дані уточнюються і, звісно, ця цифра буде більшою. Це 130 дорослих і 8 діток. Якщо говорити по районах, то найбільше загиблих виявлено в Охтирському районі, це 69 осіб, в Конотопському районі загинуло 20 осіб, в Сумах загинуло 19 осіб, також 19 осіб виявлено загиблими в Сумському районі. В Роменському районі загиблих виявлено 7 осіб і в Шосткинському районі 4 особи. Кожен цей факт ретельно збираються докази, документуються для того, щоб винуваті обов’язково відповіли за свої злочини", – зазначає Наталя Науменко, речниця обласної прокуратури.

Нині правоохоронці Сумщини збирають докази російських злочинів для можливої подальшої подачі в міжнародні судові інстанції.

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