У Сумах поліцейські продовжують боротьбу з продажем контрафактних сигарет З початку минулого місяця дільничні офіцери поліції відділу превенції Сумського районного управління поліції задокументували 37 фактів незаконної торгівлі підакцизними товарами. По кожному з таких фактів правоохоронці склали відповідні адміністративні матеріали. Крім того, в одному з випадків слідчі відкрили кримінальне провадження.

Сумські поліцейські систематично проводять профілактичні заходи з протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів. Правоохоронці проводять відпрацювання територій об’єктів та вулиць, де найбільше поширений продаж тютюнових виробів.

Так, з початку минулого місяця дільничні офіцери поліції відділу превенції Сумського районного управління поліції задокументували 37 фактів незаконної торгівлі сигаретами. Відносно 31 правопорушника правоохоронці склали адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі тютюновими виробами (ст. 156 КУпАП), ще відносно 6 – за порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУпАП), а саме продаж підакцизних товарів без відповідної ліцензії.

За цей період у правопорушників вилучили близько 1 000 пачок сигарет на загальну суму приблизно 42 000 гривень.

Крім того, дільничні офіцери поліції викрили осіб, які здійснювали на території обласного центру збут тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів». Наразі слідство ще триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області