На Сумщині спіймали трьох нелегалів У Сумах за порушення вимог ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) складено адмінматеріали на двох неврегульованих мігрантів.

Один з них - громадянин Вірменії, котрий незаконно перебуває в Україні з грудня 2019 року, інший - рф, термін законного перебування якого сплив на початку лютого цього року. Виявили іноземців - порушників в обласному центрі працівники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення з представниками поліції під час спільних перевірочних "відпрацювань" території міста.

У м. Конотоп також за ст. 203 КУпАП до адмінвідповідальності притягнуто гр. Казахстану, який в статусі неврегульовано мігранта пепебуває в Україні з 1993 року. Факт порушення іноземцем міграційного законодавства встановлено представниками місцевої поліції спільно з УДМС під час перевірки транспортних засобів на виїзді/в'їзді в місто. За невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства (ст. 205 КУпАП) до відповідальності притягнуто також співмешканку іноземця - громадянку України.

Окрім того, стосовно іноземців - порушників прийнято рішення щодо їх примусового повернення, що пепедбачає обов'язковий виїзд за межі території України.

Міграційна служба Сумської області