На Сумщині спіймали трьох нелегалів

Один з них - громадянин Вірменії, котрий незаконно перебуває в Україні з грудня 2019 року, інший - рф, термін законного перебування якого сплив на початку лютого цього року. Виявили іноземців - порушників в обласному центрі працівники відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення з представниками поліції під час спільних перевірочних "відпрацювань" території міста.
У м. Конотоп також за ст. 203 КУпАП до адмінвідповідальності притягнуто гр. Казахстану, який в статусі неврегульовано мігранта пепебуває в Україні з 1993 року. Факт порушення іноземцем міграційного законодавства встановлено представниками місцевої поліції спільно з УДМС під час перевірки транспортних засобів на виїзді/в'їзді в місто. За невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства (ст. 205 КУпАП) до відповідальності притягнуто також співмешканку іноземця - громадянку України.
Окрім того, стосовно іноземців - порушників прийнято рішення щодо їх примусового повернення, що пепедбачає обов'язковий виїзд за межі території України.
Міграційна служба Сумської області