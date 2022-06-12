Поліцейські викрили конотопця у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів До поліції надійшов повідомлення про те, що у районному центрі, неподалік від однієї з АЗС, відбувається суперечка, а один з чоловіків знаходиться зі зброєю в руках.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського районного відділу поліції.

Як з’ясували правоохоронці, двоє товаришів влаштували перепалку на автозаправній станції та, коли конфлікт почав набирати обертів, покликали на допомогу третього. Той, приїхавши на місце, почав демонструвати присутнім зброю з метою залякування.

Поліцейські вилучили у 19-річного конотопчанина автомат АК-74, 7 магазинів та 214 набоїв калібру 5,45мм до нього, а також пістолет типу револьвер системи «Наган» та 3 набої до нього. Вилучене правоохоронці направили на дослідження до експертної установи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини