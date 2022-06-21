На Сумщині вогнеборці двічі ліквідовували загоряння в житловому секторі 20 червня о 15:58, на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння в підвалі 5-поверхового житлового будинку по вул. Старопутивльська в м. Білопілля.

Про пожежу повідомив мешканець будинку, який відчув різкий запах диму в під’їзді. На місце події було направлено черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено сміття на площі до 1 кв. м. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання.

О 16:05 загоряння локалізували, а о 16:12 – повністю ліквідували.

Цього ж дня схожий випадок мав місце і в с. Підставки, на Роменщині, де о 19:25, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Миру. На місце події було направлено відділення чергового караулу 21 – ї державної пожежно – рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Семенівка.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та ще дві поруч розташовані господарчі споруди.

О 19:55 загоряння локалізували, а о 20:10 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 1 працівник місцевої пожежної команди с. Семенівка.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області