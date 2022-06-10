За зберігання дитячої порнографії сумчанину загрожує до 6 років позбавлення волі Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя м. Суми, який зберігав на своєму ноутбуці дитячу порнографію.

За даними слідства, обвинувачений з мережі інтернет завантажив до свого ноутбука 50 файлів відео та фото, які згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи є матеріалами порнографічного характеру, а саме належать до дитячої порнографії. При цьому на території України заборонено обіг та зберігання матеріалів з ознаками дитячої порнографії.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 (умисний доступ до дитячої порнографії та умисне придбання дитячої порнографії, без мети збуту чи розповсюдження) КК України. За скоєне йому загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проведено слідчими Сумського районного кправління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури