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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:56348

Перші німецькі гаубиці доїхали таки до України

В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.

Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучилися й Pzh2000.
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою.
Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати.
Дуже ціную зусилля моєї колеги - міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, - повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Общество
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