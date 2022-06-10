У Сумах п’яний водій влаштував четверну ДТП з маршруткою У Сумах сталася ДТП за участю чотирьох транспортних засобів — патрульні склали 3 адміністративні матеріали на сп'янілого правопорушника.

Подія трапилася вчора, близько 14-ї години, на вулиці Металургів. Прибувши та огородивши місце автопригоди, інспектори встановили, що водій транспортного засобу Skoda Fabia, не дотримавшись безпечної дистанції та інтервалу, допустив наїзд на транспортні засоби Рута, Dacia Sandero та ВАЗ. Внаслідок автопригоди автівки отримали механічні пошкодження.

Спілкуючись з учасниками ДТП, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння у водія Skoda Fabia. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я він категорично відмовився. Також громадянин відмовився надати для перевірки необхідні документи. З його слів за кермом була інша людина, хоча інші водії чітко вказували саме на нього.

Охоронці порядку оформили ДТП та склали на громадянина три адміністративні матеріали — керування без відповідних документів, у стані алкогольного сп’яніння та вчинення ДТП.

Патрульна поліція Сумщини