У Сумах взяли під варту чоловіка, який викрав з банківських рахунків родини, потерпілої від авіаудару, грошові кошти

У червні чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 357 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Орган досудового розслідування звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Суд першої інстанції відмовив слідчому Національної поліції України у задоволенні його клопотання та на 60 днів застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з встановленням окремих обмежень.

З таким рішенням місцевого суду не погодилася сторона обвинувачення та оскаржила судове рішення до Сумського апеляційного суду. Зокрема, прокурор наполягав на наявності ризиків, передбачених у п.п. 1, 2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити докази вчинення ним кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілу у кримінальному провадженні та вчиняти інші кримінальні правопорушення. Сторона обвинувачення просила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення

Сумський апеляційний суд