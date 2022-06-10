У Сумах взяли під варту чоловіка, який викрав з банківських рахунків родини, потерпілої від авіаудару, грошові кошти

У квітні 2022 року мешканець м. Суми допомагав розбирати завали будинку, зруйнованого російською авіабомбою на вулиці Роменська. Серед речей потерпілих чоловік знайшов дві банківські карти АТ КБ «Приватбанк». Привласнивши їх, він зняв з банківських рахунків родини грошові кошти у сумі 8,5 тисяч гривень та витратив їх на власні потреби.
У червні чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 357 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).
Орган досудового розслідування звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Суд першої інстанції відмовив слідчому Національної поліції України у задоволенні його клопотання та на 60 днів застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з встановленням окремих обмежень.
З таким рішенням місцевого суду не погодилася сторона обвинувачення та оскаржила судове рішення до Сумського апеляційного суду. Зокрема, прокурор наполягав на наявності ризиків, передбачених у п.п. 1, 2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити докази вчинення ним кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілу у кримінальному провадженні та вчиняти інші кримінальні правопорушення. Сторона обвинувачення просила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення
Сумський апеляційний суд