Як працює український бізнес під час війни Мінцифри провело опитування щодо роботи українського бізнесу під час війни, у якому взяли участь 877 власників та CEO підприємств.

Згідно з відповідями, 46,8% підприємств зупинені або майже зупинені через повномасштабне російське вторгнення. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 оцінюються в $85 млрд.

Основні проблеми, які не дозволяють відновлюватися та розвивати бізнес під час війни — мала кількість платоспроможних клієнтів, непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та відсутність достатнього капіталу.

Лише 6% бізнесів адаптувалися до умов та змогли побудувати стратегію та бізнес-план у нових реалій. Попри такий малий відсоток, багато українських підприємців продовжують підтримувати державу.

- 38,4% співробітників та керівників допомагають самостійно по змозі

- У 31,5% випадків це є важливою частиною всього бізнесу та колектив

- 23,5% допомагає шляхом розвитку бізнесу й робочих місць

- 6,6% не мають можливості допомогти

Також відновлення бізнесу в Україні залежить і від ситуації в регіонах. За результатами опитування 75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА та територіальних громад, щоб відновити розвиток підприємництва на місцевому рівні.

Дослідження підготовлене в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.