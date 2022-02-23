Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:19167

Як працює український бізнес під час війни

Мінцифри провело опитування щодо роботи українського бізнесу під час війни, у якому взяли участь 877 власників та CEO підприємств.

Згідно з відповідями, 46,8% підприємств зупинені або майже зупинені через повномасштабне російське вторгнення. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 оцінюються в $85 млрд.

Основні проблеми, які не дозволяють відновлюватися та розвивати бізнес під час війни — мала кількість платоспроможних клієнтів, непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та відсутність достатнього капіталу.

Лише 6% бізнесів адаптувалися до умов та змогли побудувати стратегію та бізнес-план у нових реалій. Попри такий малий відсоток, багато українських підприємців продовжують підтримувати державу.

- 38,4% співробітників та керівників допомагають самостійно по змозі
- У 31,5% випадків це є важливою частиною всього бізнесу та колектив
- 23,5% допомагає шляхом розвитку бізнесу й робочих місць
- 6,6% не мають можливості допомогти

Також відновлення бізнесу в Україні залежить і від ситуації в регіонах. За результатами опитування 75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА та територіальних громад, щоб відновити розвиток підприємництва на місцевому рівні.

Дослідження  підготовлене в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.

Экономика Бізнес Опитування
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Служба зайнятості запрошує роботодавців взяти участь в опитуванні
23.02.2022 18:27

Служба зайнятості запрошує роботодавців взяти участь в опитуванні

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, служба зайнятості періодично проводить онлайн-опитування роботодавців щодо потреби в кадрах....

Новости

У Глухові негода повалила дерева: частина громади без електрики
Сегодня 19:45
У Сумах поліцейські викрили чергових наркокур’єрів
Сегодня 19:16
Рашисти знову обстрілювали прикордоння Сумщини
Сегодня 19:11
Як працює український бізнес під час війни
Сегодня 18:19
Вбивство жінки військовими РФ у Сумах – правоохоронці збирають докази
Сегодня 18:08
Пілот-найманець із ПВК «Вагнер» встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК «Ігла»
Сегодня 17:48
На Сумщині вогнеборці двічі ліквідовували загоряння в житловому секторі
Сегодня 17:16
За зберігання дитячої порнографії сумчанину загрожує до 6 років позбавлення волі
Сегодня 17:01
Перші німецькі гаубиці доїхали таки до України
Сегодня 16:56
Прокуратура домоглась скасуванні торгів на реконструкцію колектору у Сумах вартістю 8,5 млн грн
Сегодня 16:44
Конотопчанка перейшла у польський клуб
Сегодня 16:40
Живицький спростував чутки про закриття тростянецької лікарні
Сегодня 16:21
view counter

Статьи

Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
Вчера 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 11.50; с 23.06.2022 - 11.00; 15.30
Камон Камон (Майк Міллс, 2021)
Камон Камон (Майк Міллс, 2021)
Кино Планета Кіно
16.10

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.