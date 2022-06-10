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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На Сумщині 2063 будівлі зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів та авіаударів

У Сумській області, станом на 21 червня, нараховується 2063 будівлі, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Про це Суспільному сказав заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков.

Ця цифра постійно збільшується, оскільки обстріли території Сумської області з боку Росії тривають, додав Клименчуков.

Найбільше об'єктів, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів - це приватні будинки. Таких в області 1310. Також пошкоджені 198 багатоквартирних будинків.

До переліку пошкоджених будівель внесені також об'єкти критичної інфрастурктури, освітні та медичні заклади, адмінбудівлі та приватні підприємства.

Найбільше пошкоджених обстрілами будівель - в Охтирському районі. На другому місці - Сумський район.

Наразі в області триває програма відновлення пошкоджених будівель. В першу чергу за бюджетні кошти відновлюватимуть багатоквартирні будинки та об'єкти критичної інфраструктури, сказав Клименчуков. За його словами, першочергово відновлюватимуть 266 будівель.

Общество
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