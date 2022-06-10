На Сумщині 2063 будівлі зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів та авіаударів

Про це Суспільному сказав заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков.
Ця цифра постійно збільшується, оскільки обстріли території Сумської області з боку Росії тривають, додав Клименчуков.
Найбільше об'єктів, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів - це приватні будинки. Таких в області 1310. Також пошкоджені 198 багатоквартирних будинків.
До переліку пошкоджених будівель внесені також об'єкти критичної інфрастурктури, освітні та медичні заклади, адмінбудівлі та приватні підприємства.
Найбільше пошкоджених обстрілами будівель - в Охтирському районі. На другому місці - Сумський район.
Наразі в області триває програма відновлення пошкоджених будівель. В першу чергу за бюджетні кошти відновлюватимуть багатоквартирні будинки та об'єкти критичної інфраструктури, сказав Клименчуков. За його словами, першочергово відновлюватимуть 266 будівель.