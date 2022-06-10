Поліцейські Охтирщини викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів Працівники Охтирського районного відділу поліції, під час патрулювання, на одній із вулиць міста, виявили чоловіка, який побачивши працівників поліції почав нервувати та вести себе підозріло.

Працівники поліції зупинили чоловіка та при проведенні поверхневої перевірки виявили у останнього рослини маку в поліетиленовому пакеті. Останній повідомив, що рослини маку він зірвав на одній із вулиць міста та ніс додому для власного використання.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції та задокументовано факт вилучення у зловмисника наркотичної речовини, а саме 20 рослин маку снотворного.

Вилучені речові докази направлено на проведення експертного дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів). Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області