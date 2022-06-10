Поліцейські Охтирщини викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів

Працівники поліції зупинили чоловіка та при проведенні поверхневої перевірки виявили у останнього рослини маку в поліетиленовому пакеті. Останній повідомив, що рослини маку він зірвав на одній із вулиць міста та ніс додому для власного використання.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції та задокументовано факт вилучення у зловмисника наркотичної речовини, а саме 20 рослин маку снотворного.
Вилучені речові докази направлено на проведення експертного дослідження.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів). Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області