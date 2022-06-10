Де в Сумах сьогодні не буде води? Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами: вул. В. Чорновола, 55 (заміна стояка гарячої води у квартирі) вул. Іллінська, 51Г (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі) пр-т Курський, 41 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі) вул. Охтирська, 22 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі) вул. СКД, 10, 12 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі) пл. Горького, 5 (заміна стояків гарячої та холодної води у квартирі) вул. Петропавлівська, 127 (заміна труб гарячої та холодної води у квартирі) вул. Горького, 23/1 (заміна рушникопідсушувача у квартирі) пр-т Курський, 53, 123 (заміна корінних кранів гарячої води у квартирі) СМР