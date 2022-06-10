Де в Сумах сьогодні не буде води?

Йдеться про будинки за адресами:
вул. В. Чорновола, 55 (заміна стояка гарячої води у квартирі)
вул. Іллінська, 51Г (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі)
пр-т Курський, 41 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі)
вул. Охтирська, 22 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі)
вул. СКД, 10, 12 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі)
пл. Горького, 5 (заміна стояків гарячої та холодної води у квартирі)
вул. Петропавлівська, 127 (заміна труб гарячої та холодної води у квартирі)
вул. Горького, 23/1 (заміна рушникопідсушувача у квартирі)
пр-т Курський, 53, 123 (заміна корінних кранів гарячої води у квартирі)
СМР