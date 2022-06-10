Сумчанин затримав грабіжника, а патрульні виявили в нього ще й викрадений телефон Подія сталася на вулиці Шевченка. Прибувши за вказаною адресою, заявник розповів патрульним, що він вийшов зі свого транспортного засобу та знаходився поруч.

Раптом він почув, що двері автівки, наче, хтось зачиняє. Озирнувшись, громадянин побачив незнайомця, який уже збирався тікати із викраденими гаманцем. Невідомого, заявник одразу ж затримав та викликав патрульних.

Охоронці порядку встановили особу 44-річного зловмисника та з’ясували, що він неодноразово вчиняв крадіжки. Також інспектори виявили в нього мобільний, викрадений у сумчанки кілька днів тому.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції для з'ясування всіх обставин.

Відомо, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за вчинення злочину за ознаками ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.

Патрульна поліція Сумщини