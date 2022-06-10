Сумчанин затримав грабіжника, а патрульні виявили в нього ще й викрадений телефон

Раптом він почув, що двері автівки, наче, хтось зачиняє. Озирнувшись, громадянин побачив незнайомця, який уже збирався тікати із викраденими гаманцем. Невідомого, заявник одразу ж затримав та викликав патрульних.
Охоронці порядку встановили особу 44-річного зловмисника та з’ясували, що він неодноразово вчиняв крадіжки. Також інспектори виявили в нього мобільний, викрадений у сумчанки кілька днів тому.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції для з'ясування всіх обставин.
Відомо, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за вчинення злочину за ознаками ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.
Патрульна поліція Сумщини