Зниклі безвісти: доля 197 мешканців Сумщини досі невідома На території Сумської області з початку війни зниклими безвісти вважалась 251 людина, з яких 92-цивільних і 159-військові.

Розшукано живими – 8 (2 військових і 6 цивільних), 27 визнано загиблими ( 13 цивільних і 14 військових). Доля 197 людей (66 цивільних і 131 військовий) і досі невідома.

Зараз пошуком людей займаються: Національне інформбюро при Міністерстві реінтеграції, штаби при СБУ, Міноборони, офіс Уповноваженого з прав людини, Нацполіція. Чимало діє волонтерів. Як наразі повідомити про зниклу людину?

Телефонувати на "гарячу лінію" кол-центру: 0 800 339 247 (понеділок-п’ятниця з 9:00-18:00).

Надіслати повідомлення на номер 095 896 0421 у Viber і Telegram.

Також інформацію можна надсилати на електронну адресу: war2022people@gmail.com.

Сумська ОВА