У фіналі Всесвітньої Олімпіади геніїв учениця із Шостки отримала бронзу

Нагадаємо, вже не один рік Дар’я працює над проєктом виготовлення паперу з водоростей. Ця розробка була визнана кращою у Національному етапі Олімпіади геніїв “GENIUS Olimpiad Ukraine”. Проєкт Дар’ї з виборов Золоту медаль.

Довідково

Олімпіада геніїв – це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводять у США. У 2021-му МАН стала офіційним представником Genius Olympiad в Україні та єдиною установою, що має право організовувати національний відбір – Genius Olympiad Ukraine. Це перша у світі ліцензійна національна Олімпіада геніїв, яка відбирала учасників з України до Genius Olympiad Global 2022.

Конкурс організовують, аби сприяти глобальному розумінню екологічних проблем і досягти розвитку за допомогою науки, мистецтва, креативного письма, інженерії, дизайну та бізнесу.