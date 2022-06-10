За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння сухої рослинності 20 червня о 15:11, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Польова в с. Миропілля, Сумського району.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 28-го державного пожежно-рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої трави на площі до 1 га.

О 15:20 загоряння локалізували, а о 16:00 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожий випадок мав місце і в обласному центрі де на вул. Курська загорілась трава та сміття на площі до 40 кв. м.

О 16:24 загоряння локалізували, а о 16:39 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 16 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області