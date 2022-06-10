За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння сухої рослинності

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 28-го державного пожежно-рятувального посту.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої трави на площі до 1 га.
О 15:20 загоряння локалізували, а о 16:00 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Цього ж дня схожий випадок мав місце і в обласному центрі де на вул. Курська загорілась трава та сміття на площі до 40 кв. м.
О 16:24 загоряння локалізували, а о 16:39 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 16 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області