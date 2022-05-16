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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Шостці п’яний чоловік влаштував різанину

Декілька хвилин знадобилося співробітникам у складі групи реагування патрульної поліції аби затримати зловмисника, який у стані алкогольного сп’яніння завдав ножового проникаючого поранення своєму сусіду.

Подія сталася вночі. Черговий екіпаж групи реагування патрульної поліції отримав повідомлення про конфлікт і ножове поранення чоловіка в під’їзді багатоповерхівки.

Оперативно прибувши на виклик, правоохоронці з’ясували обставини події й затримали підозрюваного.

Ним виявився 53-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За словами свідків події, того вечора сусід вживав алкогольні напої після чого став кричати і буянити у під’їзді. Аби його заспокоїти, інший сусід вийшов до нього. І нібито все вдалося, агресивного чоловіка завели до його помешкання й порушення громадського порядку припинилося. Але, як виявилося, не надовго, за якийсь час все знову повторилося.

Під час наступної спроби заспокоїти агресивного чоловіка, останній завдав проникаючого ножового поранення грудної клітини своєму сусіду.

Наразі 52-річний постраждалий знаходиться в лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Поліція Сумської області

 

Право Ножове поранення
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