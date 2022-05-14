На Сумщині за добу виявили 82 вибухонебезпечних предмети

20 червня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 82 вибухонебезпечних предмети, з яких 72 знищено. Серед них артилерійські снаряди, мінометні міни, підствольні та ручні гранати. Небезпечні знахідки було виявлено в Охтирському, Конотопському та Сумському районах.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними і обережними та при виявленні таких знахідок їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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