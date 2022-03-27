Краснопільщина отримала допомогу від Великобританії За підтримки Сумської ОВА, Посольства України у Великобританії, Краснопільська громада отримала черговий гуманітарний вантаж у вигляді продуктових наборів у кількості 1920 шт.

Допомога буде розподілена між старостинськими округами, зокрема Славгородський, Ряснянський та Грабовський старостинські округи з розрахунку один продуктовий набір на домогосподарство. Також допомогу зможуть отримати пенсіонери віком 70+, які проживають на території громади.

Видача гуманітарної допомоги жителям громади, які належать до категорії 70+ (якщо такі громадани не отримували допомогу в червні) буде здійснюватись з 21.06.2022 о 10:00 в приміщенні КЗ «Краснопільський Палац культури» за наявності документа, що посвідчує особу.

Якщо особа зазначеної категорії за станом здоров’я не має можливості самостійно отримати продуктовий набір, за неї це може зробити інша людина, наприклад родич або сусід, але він повинен мати як оригінал паспорта особи, за яку отримує допомогу, так і власний.