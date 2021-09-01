Увага! На Сумщині очікується різке погіршення погодних умов

Рятувальники застерігають громадян під час погіршення погодних умов бути максимально обережними та утриматися від виходів на вулицю. Якщо негода застала вас на вулиці стережіться розлогих дерев, ліній електропередач, рекламних щитів оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.
Головне управління ДСНС України у Сумській області
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