Увага! На Сумщині очікується різке погіршення погодних умов За прогнозом обласного Гідрометцентру, вдень 21 червня по м. Суми та області очікується гроза, шквали 15-20 м/с, місцями по області град (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники застерігають громадян під час погіршення погодних умов бути максимально обережними та утриматися від виходів на вулицю. Якщо негода застала вас на вулиці стережіться розлогих дерев, ліній електропередач, рекламних щитів оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Головне управління ДСНС України у Сумській області