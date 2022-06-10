На Сумщині збираються ремонтувати пошкоджений рашистами міст Розпочато аварійний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-19-09 Суми-Лебедин.

Споруда, розташована в с. Бішкінь, була зруйнована в результаті ворожих дій росії у березні. Пошкодження 199-метрового мосту через річку Псел унеможливило пряме сполучення населених пунктів з обласним центром, а шлях до Сум в об’їзд збільшився майже вдвічі.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Сумській області Науково-дослідним інститутом "ДерждорНДІ" проведене обстеження мосту та надані висновки. Відновлення проїзду мостом полягає у заміні зруйнованих та пошкоджених елементів конструкцій. Наразі тривають підготовчі роботи з демонтажу конструкцій. Ремонт мосту проводиться за рахунок коштів на експлуатаційне утримання.

Довідка

Міст побудовано у 1974 році.

Загальна довжина моста складає 198,9 м.

Габарит по ширині проїзної частини – 10,1 м

з симетричними тротуарами по 1,05 м.

Складається з 11 прогонових будов.

Служба автомобільних доріг у Сумській області