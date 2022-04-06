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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:252744

На Сумщині через обстріли рашистів є загиблий та поранений

Про це у вечірньому зведенні Сумської ОВА.

 Сумщина
Ситуація станом на 21:00
20 червня 2022
 
▪️ Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади.
Були також три мінометні постріли. 
Одна людина загинула, одну - пораненено.
 
▪️З 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. Ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії.
Усього 28 прильотів. 
Жертв та руйнувань немає.
 
▪️Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони росії по Білопільській громаді.  
Жертв та руйнувань немає.
 
▪️Після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли.
Жертв та руйнувань немає.
 
▪️З 19:30 знову був вогонь по  Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету.
Жертв та руйнувань немає.
Общество Загиблі
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