На Сумщині через обстріли рашистів є загиблий та поранений

1 дитина та 30 цивільних загинули внаслідок обстрілів Охтирки впродовж 30 днів - прокурори ретельно фіксують кожен злочин окупантів...
7 квітня 2022 року під час огляду спеціалістами місцевості у парку виявлено обгорілий труп людини....
Правоохоронці продовжують документувати злочини, вчинені військовим РФ під час окупації та артобстрілів м. Тростянець....
Окупанти спалили автомобіль разом із власником у Тростянці - розпочато слідство....
Ця лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання....