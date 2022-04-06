На Сумщині через обстріли рашистів є загиблий та поранений Про це у вечірньому зведенні Сумської ОВА.

Сумщина Ситуація станом на 21:00 20 червня 2022 ▪️ Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли. Одна людина загинула, одну - пораненено. ▪️З 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. Ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії. Усього 28 прильотів. Жертв та руйнувань немає. ▪️Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони росії по Білопільській громаді. Жертв та руйнувань немає. ▪️Після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли. Жертв та руйнувань немає. ▪️З 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету. Жертв та руйнувань немає.