Глухівські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні крадіжки Працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника, що викрав гроші в сумі 4800 гривень у своєї сусідки по селу. Наразі чоловік затриманий, тепер йому доведеться відповідати згідно Кримінального кодексу України.

Вчора до відділення поліції№1 (Глухів) по допомогу звернулась 71-річна мешканка села Семенівка. Пенсіонерка повідомила, що в той період, коли її не було вдома хтось проник до будинку та викрав грошові кошти в сумі 4800 грн.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення оперативно-розшукових дій працівники сектору кримінальної поліції швидко встановили особу зловмисника. Ним виявися 30-річний сусід потерпілої. Частину грошей правоохоронці вилучили, а другу частину він вже встиг витратити на власні потреби.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Злочинець затриманий в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області