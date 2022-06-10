У Сумах легковик наїхав на мотоцикл: двоє у лікарні

На місці події патрульні попередньо з’ясували, що 22-річна керманичка транспортного засобу Hyundai Getz, під час зміни напрямку руху не переконалася, що це буде безпечно, в результаті чого допустила зіткнення з мотоциклом Honda.
Унаслідок автопригоди 35-річного водія та 26-річну пасажирку двоколісного транспортного засобу з тілесними ушкодженнями шпиталізували до лікарні.
На місце ДТП інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Проводиться перевірка.
Патрульна поліція Сумщини