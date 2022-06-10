На блокпосту під Сумами п’яний мотоцикліст намагався відкупитись від поліцейських Чоловік запропонував працівникам групи реагування патрульної поліції неправомірну вигоду у сумі 2 000 гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Після закінчення досудового розслідування правопорушник постане перед судом.

На одному із блок-постів Сумського району, працівники групи реагування патрульної поліції ВП № 4 (м. Суми) зупинили незареєстрований мопед «Рига», яким керував 44-річний місцевий мешканець. Як виявили правоохоронці, у чоловіка відсутнє водійське посвідчення, окрім цього, він мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Коли правопорушник зрозумів, що відносно нього буде складено адміністративний протокол, то почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду за не притягнення його до відповідальності у сумі 2 000 гривень.

Патрульні неодноразово попередили водія про кримінальну відповідальність, однак це чоловіка не зупинило. Для подальшого документування факту правопорушення на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Відносно керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 126 та ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області