Окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи та блокують український мобільних зв’язок Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи.

▪ Щоб продемонструвати начебто «бажання» місцевих жителів отримати російські паспорти, всіх хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянськ примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах відправляють на громадські роботи.

▪ Протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України