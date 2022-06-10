Конотопцю повідомлено про підозру за поширення дописів про знищення військовими рф «укронацистов» За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Конотоп за фактом поширення матеріалів, у яких містяться заперечення збройної агресії проти України, розпочатої у 2014 році, визнання правомірною тимчасової окупації частини нашої держави та глорифікація представників збройних формувань російської федерації (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік, будучи проросійсько-налаштованим, після повномасштабного вторгнення окупантів в Україну на власній інтернет-сторінці забороненої соціальної мережі систематично поширював дописи, які підтримують агресивну політику російської федерації. Зокрема стверджував, що «Украина взяла и сама на себя напала». Більш того, вихваляючи російських військових, поширював публікації про їхні вигадані героїчні вчинки «подорвал себя и окруживших его украинских националистов...уничтожил три БМП и более 20 укронацистов» тощо.

Відповідно до висновків спеціалістів поширені дописи підозрюваного мають всі ознаки визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України та глорифікації їх військовослужбовців.

Прибічнику збройної агресії проти України загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури