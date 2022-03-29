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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:09173

На Глухівщині сталося вбивство: злочинця знайшли в шафі

Про вбивство 30-річного жителя с. Кореньок, що на Глухівщині, в поліцію повідомили свідки. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясували правоохоронці, того вечора компанія чоловіків вживала спиртні напої. Між двома учасниками застілля стався конфлікт, під час якого раніше судимий 48-річний чоловік вдарив ножем у груди свого опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер на місці до прибуття медиків.

Аби його не затримали поліцейські, підозрюваний заховався в шафі в тому будинку, де було скоєно злочин, проте правоохоронці знайшли останнього та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції вже оголосили підозру чоловіку в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Поліція Сумської області

Право Вбивство
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