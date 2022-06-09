Пошкодивши нафтобазу, росіяни завдали збитків довкіллю Державна екологічна інспекція у Сумській області в рамках кримінального провадження обстежила нафтобазу в одному із райцентрів Сумщини.

28.02.2022 війська російської федерації завдали ракетних ударів по цій території. Внаслідок цього було зруйновано та пошкоджено кілька трубопроводів та резервуарів з нафтою. Це призвело до пожежі та витоку нафтопродуктів на землі промислового призначення.

З урахуванням об'єму нафти та часу її горіння, Інспекцією розраховано збитки за неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря на суму майже 0,5 млн. грн.

Задля встановлення факту забруднення земельної ділянки, фахівці Інспекції обміряли її площу та відібрали проби ґрунту. Екоінспекторами встановлено, що загальна площа забруднених земель нафтопродуктами складає понад 3 тис. м2. Наразі Інспекція опрацьовує результати лабораторного аналізу та інші отримані дані для подальшого розрахунку збитків за забруднення земельних ресурсів.

Державна екологічна інспекція у Сумській області