На Сумщині прогнозують дощі

21 червня: мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі +14..+19°, вдень +26..+31°, по м. Суми вночі +16..+18°, вдень +28..+30°.
22 червня: хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура по області вночі +8..+13°, вдень +13..+18°.
23 червня: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура по області вночі +7..+12°, вдень +15..+20°.