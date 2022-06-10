Сумський бігун виграв золото і срібло в Крайові 18-19 червня у румунському місті Крайова відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF), участь у якому вже традиційно взяли також українські легкоатлети.

Українці на чемпіонаті посіли четверте загальнокомандне місце.

Михайло Гаврилюк вів досить напружену боротьбу з фіналістом чемпіонатів світу й Олімпійських ігор Сергієм Маргієвим з Молдови, та бажання бути першим цього дня виявилося сильнішим саме й Михайла. У свого суперника він виграв 25 сантиметрів і здобув золото з результатом 75.49 м. Гліб Піскунов посів сьоме місце (70.66 м), а Сергій Перевозніков був дев’ятим (66.95 м).

Юлія Лобан виграла змагання з семиборства, набравши 5681 очко. По видах вона показала такі результати: 100 м з/б – 14.40 с, висота – 1.73 м, ядро – 13.94 м, 200 м – 25.69 с, довжина – 5.83 м, спис – 43.89 с, 800 м – 2:28.40 хв.

Україна перемогла й у змаганнях чоловічих естафетних команд 4х400 метрів. Олексій Поздняков, Данило Даниленко, Микита Барабанов і Олександр Погорілко показали час 3:05.96 хв.

Ольга Голодна виграла змагання зі штовхання ядра (16.78 м).

Вадим Кравчук, як і болгарин Тіхомір Іванов, стрибнув у висоту на 2.21 м, проте за спробами переміг саме суперник. Українець зі сріблом.

Микита Нестеренко був другим з метання диска (61.97 м), а Руслан Валітов посів дев’яте місце (56.27 м). Срібло виграв і Артем Коноваленко з потрійного стрибка (16.04 м).

Ще одне друге місце Україні приніс сумчанин Олександр Погорілко з бігу на 400 метрів (45.86 с). Данило Даниленко – сьомий (46.86 с).

Ганна Гацько виграла срібло з метання списа (57.93 м), а Еріка Лукач була четвертою (52.65 м). Такі ж позиції в українок з метання молота. Ірина Климець стала другою (70.41 м), а Альона Шуть – четвертою (65.94 м).

Сергію Никифорову не вистачило одного кроку, або десяти сантиметрів, щоб ввійти до трійки призерів зі стрибків у довжину. З результатом 7.90 м він четвертий. Така ж позиція і в чоловічої естафетної команди 4х100 метрів у складі Олександра Сосновенка, Андрія Васильєва, Станіслава Коваленка й Василя Макуха (39.95 с).

Андрій Атаманюк фінішував п’ятим з бігу на 5000 метрів (14:03.41 хв), а Ілля Кунін був сьомим (14:11.91 хв). Марія Сіней стала п’ятою з потрійного стрибка (13.77 м), а Станіслав Коваленко – з бігу на 200 метрів (21.23 с).

Євген Кузнєцов був шостим з бігу на 800 метрів (1:48.92 хв).

Руслан Наумов (3:46.38 хв) і Олександр Гонський (3:46.66 хв) фінішували сьомим і восьмим з бігу на 1500 метрів. Юрій Кушнірук був сьомим з метання списа (65.57 м).

Наталія Семьонова стала восьмою з метання диска (50.14 м), а Валерія Дейкун – дестою (44.01 м). Восьмими були й Артем Левченко зі штовхання ядра (17.85 м) та Олена Радюк-Кучюк з бігу на 200 метрів (24.72 с).

Андрій Васильєв (10.85 с) і Ерік Костриця (12.28 с, травмувався) за підсумками забігів на 100 метрів посіли десяте й 23-тє місця.