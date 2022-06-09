Повіряти лічнильники під час воєнного стану необов’язково, - роз’яснення ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Наприкінці минулого тижня від споживачів комунальних послуг почали масово надходити звернення та скарги на дії одного із Сумських постачальників.

Зокрема, споживачів цікавила законність вимог щодо необхідності терміново здійснити заміну лічильників, термін повірки яких минув. Повідомлялося, що у разі відмови споживача здійснити таку заміну, буде здійснено зняття приладу з абонентського обліку, показники неповірених лічильників прийматися не будуть, а нарахування плати буде здійснюватися за нормативами споживання. Останніми днями ця тема також почала активно обговорюватись у соціальній мережі facebook.

У зв'язку з цим, Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області надає роз’яснення всім учасникам правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг, що в умовах дії військового стану, а також протягом трьох місяців після його завершення, повірки засобів вимірювальної техніки в Україні не проводяться, а показання лічильників належним чином опломбованих, вважаються дійсними навіть у тому випадку, якщо термін їх експлуатації закінчився. Це прямо передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.2022 р. № 412.

Зокрема, Кабінет Міністрів України установив, що позитивні результати періодичної, позачергової повірки та повірки після ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, засвідчені відбитком повірочного тавра на таких засобах чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлені свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, строк дії яких закінчився у період воєнного і надзвичайного стану та протягом місяця після його припинення чи скасування, чинні на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування на всій території України або в окремих її місцевостях.

З урахуванням наведеного наполегливо просимо постачальників послуг припинити здійснювати тиск і примушувати споживачів на вчинення зазначених вище дій.

Також, задля заспокоєння споживачів, вважаємо за необхідне нагадати, що відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», відповідальність за своєчасну повірку лічильника несе не споживач, а постачальник відповідної послуги. Зокрема, Законом визначено, що відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту покладається на суб'єктів господарювання, які здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.