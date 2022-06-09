Український катер «Суми» отримав озброєння Минулого тижня патрульний катер ВМС України Р192 «Суми» типу Island отримав озброєння.

Нагадаємо, на початок війни з росією у ВМС було чотири катери цього типу. Перші два катери, подаровані США - Р190 «Слов’янськ» і P191 «Старобільськ», ввели до складу ВМС у листопаді 2019 року. Ще два катери були зараховані до ВМС в листопаді 2021 р. – «Суми» і «Фастів». У липні того ж року міністр оборони України повідомляв, що на всіх українських катерах типу Island планується встановити американські 30-мм дистанційно керовані артсистеми MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-електронні системи керування зброєю та інші корабельні системи. Також катери мали отримати тактичну мережу Link16. Проте цього не встигли зробити через напад на Україну рф.

Тим не менш, за інформацією Ukrmilitary, катер P192 «Суми» отримав повноцінну носову спарену 25-мм артилерійську установку 2М-3М, яка має два автомати М-110.