Вибухотехніки поліції Сумщини знищили на полігоні особливо небезпечні боєприпаси Серед них двадцять снарядів калібру 30 міліметрів до сучасних автоматичних гармат, одна мінометна міна калібру 50 міліметрів та один 45-ти міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

«Всі боєприпаси надзвичайно небезпечні. Зокрема ворожі 30-ти міліметрові снаряди, які піддалися термічному та механічному впливові і були знайдені на місцях боїв. Все це було з обережністю перевезено на спеціально виділене для знищення місце та підірвано за допомогою накладного заряду вибухівки», - коментує начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області Олег Євлаш.

На жаль, територія Сумщини щодня піддається ворожим обстрілам з території росії. Залишається високою і загроза дистанційних мінувань населених пунктів та прикордонних територій області. Тому громадянам важливо це пам’ятати та бути вкрай уважними і обережними.

Поліція Сумщини