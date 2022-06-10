З 21 червня можна рибалити на водосховищах! 20 червня на водосховищах області закінчується нерестова заборона на лов водних біоресурсів.

Продовжується і триватиме до 10 липня (включно) весняно-літня заборона у придаткових водоймах (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені).

На річках області закінчилась нерестова заборона. Але не забувайте, що рибу дозволено ловити з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом. Крім цього, добова норма вилову риби на одну людину не повинна перевищувати 3 кг.

Нагадуємо, порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Сумський рибоохоронний патруль