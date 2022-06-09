На Сумщині за минулий тиждень на території області виявлено 91 вибухонебезпечний предмет Упродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) на Сумщині виявлено 91 вибухонебезпечний предмет, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні, протитанкові, підствольні гранати, снаряди для реактивних систем залпового вогню та вибухники.

Небезпечні знахідки були виявлені та території Охтирського, Конотопського та Сумського районів.

Загалом, з початку року на Сумщині вже зафіксовано 580 випадків виявлення застарілих боєприпасів.

Рятувальники наголошують, що вибухонебезпечні або схожі на них предмети вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому в таких випадках необхідно бути обережними, у жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче не намагатися його вилучити та перенести.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області