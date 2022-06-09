На Сумщині найвищий 5 клас пожежної небезпеки За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 20 по 21 червня на території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека найвищого 5 класу.

У даний період зростає небезпека пожеж в природних екосистемах

Нагадуємо, що відповідно до Розпорядження голови Сумської облдержадміністрації – керівника військової адміністрації, забороняється відвідування населенням лісів та в’їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану.

Закликаємо громадян, проявити відповідальність - не спалювати суху рослинність, сміття та бути обережними з вогнем! А при виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте на лінію "101"!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області