Юна науковиця із Конотопу виборола срібло Міжнародному конкурсі

Ось що про себе розповіла переможиця: «Я захоплююсь малюванням із самого дитинства. Мамі з татом треба було чимось мене зацікавити - тому дали мені олівець із листком паперу . Після - мене затягнуло до творчості. Моїм головним напрямком майже завжди було створення якихось історій і персонажів. Та у майбутньому я б дуже хотіла робити власні комікси у аніме-стилістиці, висвітлюючи якісь важливі питання, доторкаючись до сердець людей. Мене тягне до жанру антиутопії і майбутнього. Це, як мені здається, навіть помітно, дивлячись на мою оліпіадну роботу. Сподіваюся, що в один момент мені вистачить досвіду у різних сферах життя, аби створити таку історію, що змогла б хоч трохи вплинути на думку інших людей і я спробую зробити від себе усе можливе, аби це здійснилося».