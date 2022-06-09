Юна науковиця із Конотопу виборола срібло Міжнародному конкурсі

Учениця школи №3 і просто талановита україночка отримала срібну медаль (категорія «мистецтво - дизайн постерів») на Genius Olympiad Ukraine 2022 у Нью-Йорку з-поміж 1600 учасників, представлених 56-ма країнами світу, пише Ваш шанс.
Свій проєкт, як розповіла Інна Думенко із Конотопської міської МАН учнівської молоді, Ніколь захищала тричі: на обласному етапі, на якому отримала перепустку до участі на Всеукраїнському рівні, на республіканському етапі, де отримала золоту медаль і Гран-Прі конкурсу, і далі - на Міжнародному етапі, ставши срібною призеркою. До речі, захист проходив на англійській мові.
Ось що про себе розповіла переможиця: «Я захоплююсь малюванням із самого дитинства. Мамі з татом треба було чимось мене зацікавити - тому дали мені олівець із листком паперу . Після - мене затягнуло до творчості. Моїм головним напрямком майже завжди було створення якихось історій і персонажів. Та у майбутньому я б дуже хотіла робити власні комікси у аніме-стилістиці, висвітлюючи якісь важливі питання, доторкаючись до сердець людей. Мене тягне до жанру антиутопії і майбутнього. Це, як мені здається, навіть помітно, дивлячись на мою оліпіадну роботу. Сподіваюся, що в один момент мені вистачить досвіду у різних сферах життя, аби створити таку історію, що змогла б хоч трохи вплинути на думку інших людей і я спробую зробити від себе усе можливе, аби це здійснилося».
Українська команда на світовій олімпіаді генів складалася з 77 учасників. На рахунку нашої збірної: 5 золотих, 8 срібних, 14 бронзових медалей та 23 почесні нагороди. Сумська область всього отримала 9 нагород .