Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:4060

Юна науковиця із Конотопу виборола срібло Міжнародному конкурсі

Ніколь Тимошенко - юна науковиця з Конотопу , яка гідно представила Україну на Міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування, заключний фінал якого 18 червня відбувся в США.

Учениця школи №3 і просто талановита україночка отримала срібну медаль (категорія «мистецтво - дизайн постерів») на Genius Olympiad Ukraine 2022 у Нью-Йорку з-поміж 1600 учасників, представлених 56-ма країнами світу, пише Ваш шанс.
Свій проєкт, як розповіла Інна Думенко із Конотопської міської МАН учнівської молоді, Ніколь захищала тричі: на обласному етапі, на якому отримала перепустку до участі на Всеукраїнському рівні, на республіканському етапі, де отримала золоту медаль і Гран-Прі конкурсу, і далі - на Міжнародному етапі, ставши срібною призеркою. До речі, захист проходив на англійській мові.
Ось що про себе розповіла переможиця: «Я захоплююсь малюванням із самого дитинства. Мамі з татом треба було чимось мене зацікавити - тому дали мені олівець із листком паперу . Після - мене затягнуло до творчості. Моїм головним напрямком майже завжди було створення якихось історій і персонажів. Та у майбутньому я б дуже хотіла робити власні комікси у аніме-стилістиці, висвітлюючи якісь важливі питання, доторкаючись до сердець людей. Мене тягне до жанру антиутопії і майбутнього. Це, як мені здається, навіть помітно, дивлячись на мою оліпіадну роботу. Сподіваюся, що в один момент мені вистачить досвіду у різних сферах життя, аби створити таку історію, що змогла б хоч трохи вплинути на думку інших людей і я спробую зробити від себе усе можливе, аби це здійснилося».
Українська команда на світовій олімпіаді генів складалася з 77 учасників. На рахунку нашої збірної: 5 золотих, 8 срібних, 14 бронзових медалей та 23 почесні нагороди. Сумська область всього отримала 9 нагород .
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині за минулий тиждень на території області виявлено 91 вибухонебезпечний предмет
Сегодня 14:18
Пошкодивши нафтобазу, росіяни завдали збитків довкіллю
Сегодня 13:45
Юна науковиця із Конотопу виборола срібло Міжнародному конкурсі
Сегодня 13:40
Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто путін
Сегодня 13:02
На Сумщині найвищий 5 клас пожежної небезпеки
Сегодня 12:30
Повіряти лічнильники під час воєнного стану необов’язково, - роз’яснення ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області
Сегодня 12:22
Український катер «Суми» отримав озброєння
Сегодня 12:07
У Сумах рятувальники допомогли чоловіку, який нахромився на арматуру (відео)
Сегодня 11:50
За тиждень у Сумах 30 випадків захворювання на COVID-19
Сегодня 11:39
Повідомлено про підозру двом військовим рф, які мародерили на Сумщині
Сегодня 11:36
Поліцейські Ямполя з’ясовують обставини ДТП, під час якої постраждала велосипедистка
Сегодня 11:20
У Сумах вночі підпалили авто
Сегодня 10:45
view counter

Статьи

У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
13.15; 16.10; с 18.06.2022 - 11.40; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.15

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.