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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сьогодні зранку рашисти знову обстріляли Середина-Буду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 9:00 20 червня 2022

Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів.

Жертв та руйнувань немає.

Общество
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