За тиждень на Сумщині зареєстровано 143 небезпечних події За минулий тиждень на пожежах травмовано 1 людину, випадків загибелі не зареєстровано.

Вогнем знищено та пошкоджено 16 будівель та 3 одиниці автотракторної техніки. Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 129 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж врятовано 20 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки, матеріальних цінностей на загальну суму 2 млн 195 тис. грн. Як свідчить статистика значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте на лінію екстреного виклику «101».