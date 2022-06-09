За тиждень на Сумщині зареєстровано 143 небезпечних події

Вогнем знищено та пошкоджено 16 будівель та 3 одиниці автотракторної техніки.
Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 129 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж врятовано 20 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки, матеріальних цінностей на загальну суму 2 млн 195 тис. грн.
Як свідчить статистика значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте на лінію екстреного виклику «101».