Поліцейські Ямполя з’ясовують обставини ДТП, під час якої постраждала велосипедистка Внаслідок зіткнення з мопедом велосипедистка отримала тілесні ушкодження й була доставлена до лікарні. Поліцейські проводять перевірку за даним фактом.

Подія сталася сьогодні вдень у смт. Свеса, що на Ямпільщині. На перехресті сталося зіткнення між мопедом, під керуванням 64-річного чоловіка, та велосипедом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала 72-річна велосипедистка, яку доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

У поліції за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Триває перевірка, під час якої правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Поліція Сумщини